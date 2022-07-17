В «Торпедо» отказались комментировать интерес к Магомеду Оздоеву

Руководитель селекционной службы «Торпедо» Максим Ляпин отказался комментировать интерес московского клуба к экс-полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.
«Интересуется ли «Торпедо» Магомедом Оздоевым? Не могу ничего прокомментировать», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что Магомед Оздоев выбирает между «Торпедо» и «Уралом». Также у игрока есть предложение от бельгийского клуба «Юнион».
Напомним, «Зенит» объявил об уходе Оздоева 25 мая 2022 года. Магомед стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в феврале 2018 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. В составе «Зенита» Оздоев четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны.
- 17 июля 2022
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