Защитник «Динамо» Лаксальт высказался о скором возвращении после травмы
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о восстановлении после травмы. Он не выходил на поле после полуфинала Кубка России прошлого сезона с «Аланией» (3:0). Тогда Ласкальт был заменён ещё в первом тайме после того, как дёрнул мышцу.
«Уже чувствую себя лучше. Надеюсь, вернусь настолько быстро, насколько это возможно», — передаёт слова Ласкальта корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 17 июля, «Динамо» проводит матч 1-го тура РПЛ нового сезона. Москвичи принимают на своём поле «Ростов».
В минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ. Серебряные медали москвичи упустили в последнем туре. Кроме того, бело-голубые дошли до финала Кубка России по футболу.
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