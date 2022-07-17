Хохлов — о матче с «Ростовом»: «Динамо» не хватило на всю игру. Ничья закономерна

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о результате матча 1-го тура РПЛ. «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), упустив победу во втором тайме.
«Первый тур: говорить о какой-то игре рано. Всё-таки на первый план выходят эмоции и физическое состояние игроков. Думаю, что «Динамо» сегодня на всю игру не хватило. Повели в счёте, но к концу игры уступили инициативу. Поэтому ничья будет закономерным результатом.
Отличия от «Динамо» прошлого сезона? Не увидел. Я увидел просто другую игру. Чтобы более конкретно говорить, должно пройти туров семь», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Владислав Назаров (Невинномысск). В роли резервного рефери выступил Сергей Чебан (Москва).
- 17 июля 2022
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