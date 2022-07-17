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В «Динамо» рассказали, довольны ли решением реформировать КР вместо создания Кубка лиги

В «Динамо» рассказали, довольны ли решением реформировать КР вместо создания Кубка лиги
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал решение реформировать Кубок России.

«Мы все работаем на благо российского футбола. По поводу того, что своровали формат — это преувеличение. Удалось сделать новый формат, более интересный для Кубка России. Огромный плюс в том, что к этому удалось привлечь гораздо больший объём финансирования, который должен помочь всем клубам-участникам этого турнира.

Не будет ли претензий к РФС по поводу авторских прав? Конечно, нет. За счёт чего увеличены доходы? Новый формат турнира оказался интересен новым коммерческим партнёрам. Была проделана работа по переговорам с партнёрами. Надеемся, что в итоге формат будет принят, и те договорённости, которые есть с коммерческим партнёром, реализуются.

Чего не хватило, чтобы додавить идею с Кубком лиги? Никто ничего не давил. Есть РФС, есть РПЛ, канал «Матч» — мы уважаем взаимные интересы. Такое решение было принято», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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