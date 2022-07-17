В «Динамо» рассказали, довольны ли решением реформировать КР вместо создания Кубка лиги

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал решение реформировать Кубок России.
«Мы все работаем на благо российского футбола. По поводу того, что своровали формат — это преувеличение. Удалось сделать новый формат, более интересный для Кубка России. Огромный плюс в том, что к этому удалось привлечь гораздо больший объём финансирования, который должен помочь всем клубам-участникам этого турнира.
Не будет ли претензий к РФС по поводу авторских прав? Конечно, нет. За счёт чего увеличены доходы? Новый формат турнира оказался интересен новым коммерческим партнёрам. Была проделана работа по переговорам с партнёрами. Надеемся, что в итоге формат будет принят, и те договорённости, которые есть с коммерческим партнёром, реализуются.
Чего не хватило, чтобы додавить идею с Кубком лиги? Никто ничего не давил. Есть РФС, есть РПЛ, канал «Матч» — мы уважаем взаимные интересы. Такое решение было принято», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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