Гафин выразил надежду, что в скором времени «Динамо» подпишет центральных защитников

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин надеется, что в ближайшее время клуб объявит о подписании новых центральных защитников.

«У «Динамо» новый тренер, есть кадровые потери. Мы в начале пути в этом сезоне. Надеемся, игра и результат будут улучшаться.



Скоро ли будут центральные защитники? Надеемся, что скоро. Сегодня было два на поле. Мы надеемся, что нам удастся укомплектоваться», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Для 53-летнего сербского тренера Славиши Йокановича матч с «Ростовом» (1:1) стал первым официальным на посту главного тренера московской команды. Он занял вакантное место в «Динамо» после ухода Сандро Шварца, который возглавил «Герту», выступающую в немецкой Бундеслиге.