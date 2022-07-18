Защитник киевского «Динамо» заявил, что гордится Польшей за помощь украинскому народу

Польский центральный защитник «Динамо» (Киев) Томаш Кендзера рассказал о настроении команды перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Фенербахче».

«Счастлив здесь находиться, потому что это моя родная страна. Рад, что мы приняли у себя много украинцев. Знаем о ситуации, которая сейчас в Украине, и наша страна помогает как может. В Польше очень хорошо приняли людей, приехавших из Украины, и я по-настоящему горжусь своим народом и своей страной за то, что они делают.

Что касается нашего нынешнего места базирования, то условия, наверное, даже лучше, чем там, где мы тренировались раньше. В Польше много таких мест, как это, есть все условия для тренировок и восстановления.

Думаю, мы уже приближаемся к пику своей формы. К игре с «Фенербахче» должны подготовиться на сто процентов и показать это на футбольном поле», — приводит слова Кендзеры официальный сайт клуба.

Напомним, игра «Динамо» с «Фенербахче» состоится 20 июля. Матч будет проходить в польском городе Лодзь.

Ответная встреча, запланированная на 27 июля, пройдёт в Стамбуле.

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