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Юрий Вернидуб: иностранцы, которые остались играть в УПЛ, любят Украину всем сердцем

Юрий Вернидуб: иностранцы, которые остались играть в УПЛ, любят Украину всем сердцем
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Главный тренер украинского «Кривбасса» Юрий Вернидуб высказал своё мнение об оттоке легионеров из чемпионата Украины и о перспективах нового сезона.

«Что касается спортивной составляющей, то, безусловно, сейчас трудно предположить, как всё сложится, потому что уехало много качественных легионеров. Тот же „Шахтёр“ потерял практически всех своих бразильских исполнителей. Но я могу понять ребят, у которых есть семьи и они за них переживают. Однако большой респект оставшимся и готовящимся к сезону иностранцам. Эти футболисты, по-моему, любят Украину всем сердцем.

Украинские спортсмены всегда были с характером. И даже в такое нелёгкое для страны время они могут достигать результатов. Вот и в футболе, я надеюсь, всё у нас получится, главное верить в лучшее", — приводит слова Вернидуба Команда №1.

Самые возрастные тренеры в футболе.

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