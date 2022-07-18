Мурад Мусаев прокомментировал возможный переход Дзюбы в чемпионат Азербайджана

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», прокомментировал слухи о возможном появлении нападающего Артёма Дзюбы в чемпионате, в котором выступает его клуб.
«Дзюба усилил бы любую из этих команд. Не особо верю, что он перейдёт в чемпионат Азербайджана, но если перейдёт, то усилит любую команду лиги. В какой футбол сейчас будет играть «Нефтчи», трудно сказать, у них поменялся тренер, и сейчас команда на сборах, я не видел ни одного их матча.
«Карабах» играет в комбинационный футбол и по стилю игры чем-то похож на «Краснодар». Единственное, их центральный нападающий сейчас выполняет большой объём работы в прессинге, он один направляет отбор, много бегает без мяча. Это не совсем игра Артёма. В плане атакующих действий, понимания игры – это нападающий высокого класса, способный сыграть в любой игровой модели», – сказал Мусаев в интервью Metaratings.
Напомним, Дзюба покинул санкт-петербургский «Зенит» по истечении контракта и сейчас находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне чемпионата Азербайджана первое место занял «Карабах», второе осталось за «Нефтчи», на третьем — «Зира».
- 18 июля 2022
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