Томас Тухель прокомментировал переход Калиду Кулибали в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о переходе в клуб защитника Калиду Кулибали.

«Он принесёт команде опыт, качество, превосходную защиту, рост — всё, что мы ищем для обороны. Это ещё одно блестящее приобретение для нас, и мы надеемся, что он сможет показать свой уровень как как можно скорее.

Сейчас он тренируется с командой, и мы очень счастливы. Он знаком с некоторыми игроками — он играет с Менди за сборную и знает Жоржиньо, с которым они играли за «Наполи», — так что я думаю, он быстро адаптируется и почувствует себя желанным игроком. У нас хороший коллектив, и все счастливы, что он сейчас с нами», — приводит слова Тухеля Football London.

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