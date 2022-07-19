В «Спартаке» сообщили, что обратились в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московская команда обратилась в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу судейской работы в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Ахматом», — сказал Зеленов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником – Валерий Данченко.

Напомним, «Спартак» в той игре играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Мацея Рыбуса, заработавшего две жёлтые карточки за минуту.