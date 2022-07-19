В «Спартаке» сообщили, что обратились в ЭСК по итогам матча с «Ахматом»
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что московская команда обратилась в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу судейской работы в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Ахматом», — сказал Зеленов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Матч между «Ахматом» и «Спартаком» обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогали ему Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным судьёй был Олег Соколов. Арбитром VAR — Евгений Турбин, его помощником – Валерий Данченко.
Напомним, «Спартак» в той игре играл в меньшинстве с 40-й минуты после удаления Мацея Рыбуса, заработавшего две жёлтые карточки за минуту.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
17:33
-
17:27
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:14
-
15:08
-
15:04
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:41
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:07
-
14:01
Партнерский контент