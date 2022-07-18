«Спартак» зря возмущается — РФС поддержит судью». Разбор работы арбитров в первом туре РПЛ

Вместе с РПЛ возвращаются и регулярные обзоры работы судей! В первом туре чемпионата России судейский скандал был один – недовольным работой Безбородова оказался «Спартак». Клуб уже обратился в ЭСК, а Леонид Федун и Зарема Салихова успели раскритиковать работу арбитра в СМИ. Но интересных (и не всегда верных) решений судей хватало и в других матчах. Поэтому мы по традиции разобрали их работу вместе с арбитром Игорем Федотовым. Ему и слово.

-0,5 балла от 8,4 снимается за неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показа красной или непоказа прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показа или непоказа второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



-0,1 балла от 8,4 снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо

«Химки» — «Зенит» — 1:1

Кукуляк провёл хороший матч. Мне понравилось, как он двигался, но шероховатости были – на 44-й минуте он показал игроку хозяев Боженову карточку за срыв атаки – он прервал мяч рукой. А на 87-й минуте также атаку прервал игрок «Зенита» – но карточки перед собой не увидел. Это неодинаковая трактовка в пользу «Зенита». В остальном вопросов практически не было.



Оценка – 8,3.

ЦСКА — «Урал» — 2:0

Мешков неплохо отработал игру, претензии могут быть только по двум непоказанным карточкам игрокам «Урала»: на 16-й минуте – за наступ Облякову, на 41-й – за накладку.



Оценка – 8,2.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 2:4

В работе Шадыханова я ничего плохого не увидел – ровная игра, он со своей задачей справился.



Оценка – 8,4.

Максим Глушенков Фото: vk.com/fckssamara

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1

Главный эпизод первого тайма – показ двух жёлтых карточек Рыбусу. Первую жёлтую карточку Рыбусу Безбородов показал за срыв атаки – поляк хватал Тодоровича за футболку. Вторая карточка – за откидку мяча плюс его толкания, по совокупности. Вопросов к судье по удалению Рыбуса нет, хотя игрок «Ахмата» его провоцировал – получил карточку за конфронтацию.



Что касается момента с попаданием мяча в руку Журавлёву, которым больше всего возмущается «Спартак», то мы не можем говорить, была рука в опоре или нет. Надо смотреть, была ли она в естественном положении. Рука Журавлёва не отставлена в сторону, он пытался поставить её на газон, значит, положение естественное. Моё мнение – решение не назначать пенальти в ворота «Ахмата» правильное.

В моменте с ударом Шелии по Соболеву важно, что судьям на сборах перед стартом сезона показывали клипы, где в таких моментах обращали внимание на действия игрока – какой силы удар, амплитуда или это просто толчок. Видимо, Безбородов посчитал, что амплитуды здесь было недостаточно. Но я бы обратил внимание на то, что у Шелии был умысел – он видел Соболева и специально, с агрессией, его ударил. Это безобразное поведение, за которое его надо было удалять.



«Спартак» обратился в ЭСК, но он зря возмущается – РФС поддержит судью. Менеджер по судьям – Николай Иванов – уже высказался в поддержку Безбородова, хотя и странно, что он это сделал. Инспектор матча – Эдуард Малый – тоже, скорее всего, арбитра поддержит. Останется несколько людей, но в целом решение будет за Безбородова.



Оценка – 7,9 (8,5)

«Торпедо» — «Сочи» — 1:3

Иванов на шестой минуте не показал карточку Юсупову за накладку. Ещё один забавный эпизод случился на 25-й минуте – непонятно, куда смотрели судьи. Игроки «Сочи» поставили мяч на полметра дальше от радиуса углового и разыграли его. Если бы забили гол – был бы протест, судью бы убрали, могли и матч переигрывать заставить.



Оценка – 8,3.

«Торпедо» — «Сочи» Фото: РИА Новости

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» — 1:1

Отметил бы у Казарцева два момента – на 70-й минуте Гоцук фолил против Бека-Бека, он его блокировал, чтобы добраться до мяча. Потом началась атака и был забит гол. Это неправильная атака Гоцука, если бы Гоцук сам овладел мячом – да, вопросов нет. Но тут он сбил Бека-Бека, а мяч получил его партнёр. Стоило отменить гол в ворота «Локо» и назначить штрафной.



Второй момент – на 89-й минуте мяч в штрафной попал в руку Стоцкому. Она прижата, всё нормально. Что касается второй жёлтой Сулейманова, то там никаких вопросов – выставил руку и попал в голову.



Оценка – 7,9 (8,4)

«Динамо» — «Ростов» — 1:1

Хорошая работа Кукуяна – он управлял игрой, здорово бегал – как никогда вообще. Пока старт сезона – силы есть. Вопросов по решениям практически нет.



Оценка – 8,4

«Краснодар» — «Факел» — 2:2

На 45-й минуте Карасёв неправильно продолжил игру после нарушения, и вмешался VAR в лице Бобровского – игрок «Факела» выставлял руку в сторону, мяч в неё попал. Карасёв на повторе увидел этот момент и назначил 11-метровый. Ещё отметил бы эпизод на 89-й минуте, когда сначала Бобровский долго смотрел эпизод с Ионовым, потом он зачем-то позвал Карасёва, и в итоге они пришли к логичному выводу, что там ничего не было. Очень странно.



Оценка – 7,9 (8,4)