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Кински — о переходе в «Сатурн»: когда тебя в клубе хочет видеть Романцев, тяжело отказать

Кински — о переходе в «Сатурн»: когда тебя в клубе хочет видеть Романцев, тяжело отказать
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Бывший чешский вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински рассказал, какой фактор стал решающим при его переходе в российский клуб.

«Я созванивался с игроком ЦСКА Иржи Ярошиком и тренером «Зенита» Властимилом Петржелой. Они мне сказали, что «Сатурн» недалеко от Москвы и что это хорошая команда из Московской области. Я посчитал, что как славянину, который приезжает к русским, мне будет проще, чем у греков. И погода в России меня устраивала больше, чем в Греции, потому что я не люблю играть в жару.

По финансовому вопросу оба предложения были одинаковыми, один в один, но я учитывал наличие двух маленьких детей – годовалого сына и двухлетней дочки. Супруга тогда сказала: «Мне всё равно, я поеду с тобой, куда ты сам решишь». Решающим фактором при выборе стала заинтересованность мной Олега Романцева – уважаемого человека и уважаемого тренера. Когда тебя хочет такой специалист, тяжело отказаться», — приводит слова экс-голкипера Metaratings.

Напомним, Кински выступал за «Сатурн» с 2004 по 2010 год. По итогам сезона-2009/2010 голкипер был признан лучшим игроком клуба. Ранее Кински играл за пражскую «Дуклу» и либерецкий «Слован». С 2002 по 2006 год Кински вызывался в национальную команду Чехии.

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