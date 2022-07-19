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Кински вспомнил, как полный вагон метро фанатов «Спартака» скандировали его фамилию

Кински вспомнил, как полный вагон метро фанатов «Спартака» скандировали его фамилию
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Бывший чешский вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински вспомнил, как после одного из матчей со «Спартаком» встретил в метро переполненный вагон с болельщиками красно-белых.

«В Москве я чаще ездил на метро, чем на машине, потому что можно было добраться быстрее. Помню даже, что мы играли со «Спартаком» в «Лужниках», и после матча «Сатурн» поехал на автобусе в Раменское, а я отправился домой на метро. Я спустился, сел в полный болельщиками в красно-белом вагон, меня кто-то узнал, и весь вагон начал заряжать «Кински». Мне было очень приятно», — приводит слова Кински Metaratings.

47-летний Кински был вратарём «Сатурна» с 2004 по 2010 год. В 200 матчах за команду он пропустил 202 мяча и 77 раз сыграл «на ноль».

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