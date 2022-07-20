Владелец «Интера» задолжал кредиторам € 250 млн, проиграв судебное разбирательство

Президент «Интера» Стивен Чжан проиграл судебный процесс против кредиторов и теперь понесёт убытки в размере € 250 млн. Об этом информирует Football Italia со ссылкой на South China Morning Post.

В августе прошлого года кредиторы подали в суд на президента «нерадзурри» в попытке вернуть сумму выданного кредита и невыплаченную облигацию, которая была гарантирована. Впоследствии Чжан начал отрицать, что сделка была произведена от его имени, он выступал с ответными обвинениями в лжи и невежестве.

Согласно документам, Чжан гарантировал возврат средств в размере € 250 млн в 2020 году в рамках сделки, заключенной с China Construction Bank (Asia) Corporation Limited в пользу Great Matrix Ltd, компании, полностью принадлежащей самому Чжану.

Однако в ходе разбирательства Чжан сообщил, что подписи на документах о гарантиях были подделаны и что он ничего не знал об этом.

Суд высшей инстанции посчитал, что нет никаких сомнений в том, что Чжан участвовал в первоначальном займе, за что дал свои личные гарантии, а попытка бизнесмена дистанцироваться от возврата средств не имеет смысла.

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