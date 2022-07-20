Президент «Вильярреала» прокомментировал возможный переход Кавани

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг прокомментировал слух о потенциальном переходе экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.
«Кавани же нападающий? Что ж, прежде чем подписать его, нам нужно с кем-то расстаться», — приводит слова Роига Marca.
В прошлом Кавани неоднократно связывали с несколькими испанскими клубами — «Барселоной», «Реалом», «Атлетико», «Валенсией». Сообщается, что «Вильярреал» уже заключил предварительное соглашение с футболистом, который в данный момент подыскивает себе жильё в окрестностях Вильярреала.
В прошлом сезоне форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в прошлом сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».
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