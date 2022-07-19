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Эдинсон Кавани близок к переходу в «Вильярреал»

Эдинсон Кавани близок к переходу в «Вильярреал»
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Уругваец Эдинсон Кавани, оставшийся без клуба после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» 30 июня, находится в шаге от того, чтобы перейти в испанский «Вильярреал», сообщает журналист Хави Хоркера в своём «твиттере».

В прошлом Кавани неоднократно связывали с несколькими испанскими клубами — «Барселоной», «Реалом», «Атлетико», «Валенсией». «Вильярреал» уже заключил предварительное соглашение с футболистом, который в данный момент подыскивает себе жильё в окрестностях Вильярреаля.

В прошлом сезоне форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в прошлом сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».

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