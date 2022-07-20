«Ноттингем Форрест» может подписать Лингарда

Новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает The Athletic.

По информации источника, Лингард хочет найти клуб до грядущей пятницы. Кроме «Фореста», к хавбеку также проявляет интерес неназванная команда из Саудовской Аравии, но сам англичанин склоняется к тому, чтобы продолжить своё выступление в чемпионате Англии.

Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и забил два гола. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.