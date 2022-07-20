Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форрест» может подписать Лингарда

«Ноттингем Форрест» может подписать Лингарда
Комментарии

Новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику Джесси Лингарду, сообщает The Athletic.

По информации источника, Лингард хочет найти клуб до грядущей пятницы. Кроме «Фореста», к хавбеку также проявляет интерес неназванная команда из Саудовской Аравии, но сам англичанин склоняется к тому, чтобы продолжить своё выступление в чемпионате Англии.

Всего Лингард сыграл в 232 матчах за «Манчестер Юнайтед», в которых забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. 29-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 и забил два гола. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил англичанину новый контракт, но игрок ответил отказом.

Новость по теме
Руни хочет видеть Лингарда в «Ди-Си Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022