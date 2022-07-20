Карраскаль: в «Ривер Плейт» во время предсезонной подготовки было ещё тяжелее, чем в ЦСКА

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением об уровне конкуренции в Российской Премьер-Лиге, а также высказался о предсезонной подготовке армейцев.



«Здесь очень интересный и достаточно сложный чемпионат. Нет проходных матчей, любая команда лиги может дать серьёзный бой и отобрать очки у кого угодно. Надеюсь, в этом сезоне наш ЦСКА сумеет дать результат. Команду возглавил новый тренер, видно, что это сильный специалист. Амбиции у нас большие, цели – самые серьёзные.



Нет, нынешняя подготовка к сезону не стала для меня самой сложной за всю карьеру. В «Ривер Плейт», помнится, было ещё тяжелее. Да, сейчас в ЦСКА предсезонка была очень интенсивной, а нагрузки – высокими. Но в «Ривере» я уже проходил через нечто подобное, и тогда, пожалуй, действительно пришлось чуть сложнее, чем сейчас», — приводит слова Карраскаля Bobsoccer.

Напомним, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА обыграл «Урал». Встреча прошла 16 июля на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. Карраскаль успешно реализовал пенальти в этом матче.