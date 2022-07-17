Карраскаль лидирует по числу обводок на старте РПЛ, Зиньковский – второй

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль промежуточно является лучшим по количеству обводок в чемпионате России после четырёх матчей, состоявшихся в первом туре.



Согласно статистическим данным, представленным на официальном сайте РПЛ, в домашней игре с «Уралом» колумбиец шёл в дриблинг 16 раз – на данный момент это самый высокий показатель среди всех футболистов, успевших принять участие в новом розыгрыше. На втором месте новичок «Спартака» Антон Зиньковский – у него 9 обводок за 83 проведённых минуты в выездной встрече с «Ахматом».



Напомним, за два игровых дня 1-го тура победы в чемпионате одержали ЦСКА (2:0 над «Уралом») и «Крылья Советов» (4:2 над «Оренбургом»), в то время как матчи «Химки» – «Зенит» и «Ахмат» – «Спартак» завершились вничью (1:1).