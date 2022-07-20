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Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанд на посвящении новичков «Манчестер Сити»

Филлипс рассказал, какую песню исполнил Холанд на посвящении новичков «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс рассказал, какие песни они исполнили с форвардом Эрлингом Холандом на посвящении новичков «горожан».

«Выступление Эрлинга было, вероятно, лучшим, поскольку все встали и начали размахивать руками — он спел песню Hero Энрике Иглесиаса. Он решился на это и был действительно хорош. Но лучшим певцом признали меня. Я весь день репетировал в своей комнате. Я спел Budapest Джорджа Эзры. Не слишком нервничал по этому поводу, просто хотел, чтобы всё поскорее закончилось», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Холанда из дортмундской «Боруссии» 10 мая. Филлипс был официально представлен в качестве игрока «горожан» 4 июля. Ранее хавбек выступал за «Лидс Юнайтед».

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