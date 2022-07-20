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КДК РФС вынес штрафы «Спартаку» и «Оренбургу» по итогам первого тура РПЛ

КДК РФС вынес штрафы «Спартаку» и «Оренбургу» по итогам первого тура РПЛ
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о денежных штрафах, которые получили команды по итогам матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2022/2023. Он сообщил, что был оштрафован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

Футбольный клуб «Оренбург» за задержку на четыре минуты на второй тайм оштрафован на 20 тыс. рублей. Данная задержка — это нарушение регламента», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Московский «Спартак» на выезде встречался с «Ахматом» (1:1). А «Оренбург» на домашнем стадионе уступил «Крыльям Советов» (2:4).

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