Мохамед Салах, Садио Мане и Эдуард Менди — претенденты на звание игрока года в Африке

Стали известны имена трёх претендентов на звание игрока года в Африке. Они были опубликованы на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.



На награду претендуют нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах, форвард «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане, а также вратарь «Челси» и сенегальской национальной команды Эдуард Менди.



Победитель будет объявлен завтра, 21 июля, на торжественной церемонии в Рабате (Марокко). Мане выиграл данную награду в 2019 году, а Салах – в 2017 и 2018 годах. В 2020 и 2021 годах премию не вручали из-за пандемии коронавируса.



Напомним, Мане и Менди вместе со сборной Сенегала являются действующими победителями Кубка африканских наций. В финале турнира сенегальцы обыграли по пенальти команду Египта (0:0, 4:2 по пен.).

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