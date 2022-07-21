Мирча Луческу: кто сейчас приедет играть на Украину? Никто

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после первой встречи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче», который завершился вничью 0:0.



«Стоит ли сейчас ждать усиления «Динамо»? Нет. Кто сейчас приедет играть на Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответной игре всё будет в порядке. Почему не проводил замен до 77-й минуты? Не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я очень хорошо знаю способности своих футболистов и обеих команд. Ребята хорошо организованы. Кроме того, у «Фенербахче» тридцать футболистов, а у нас – всего двадцать, вот в чём проблема», – приводит слова Мирчи Луческу официальный сайт киевского «Динамо».



Первый матч «Динамо» с «Фенербахче» состоялся в польской Лодзи в среду, 20 июля, и обошёлся без забитых мячей. Ответный пройдёт в Стамбуле 27 июля.