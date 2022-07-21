Жоржиньо: выиграть Евро и не получить прямую путёвку на ЧМ – это смешно. Позвоните в ФИФА

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о том, что считает существенным недостатком в системе проведения крупных турниров на уровне национальных команд.



«Выиграть Евро и не получить благодаря этому прямую путёвку на чемпионат мира – это смешно. Ради всего святого, позвоните в ФИФА и УЕФА, чтобы обсудить этот вопрос. Может быть, я возмущаюсь из-за того, что мы в итоге не прошли отбор, но всё же. Получается так: ты убиваешься на поле, выигрываешь турнир, а потом тебе приходится снова проходить квалификацию. Для чего выигрывается чемпионат Европы? Просто для того, чтобы считаться победителем Евро, и всё? В клубном футболе победитель Лиги Европы попадает в Лигу чемпионов. Чемпионат мира – это вершина, выше просто некуда. Сейчас же победители что чемпионата Европы, что Кубков Америки или Азии, не попадают на мундиаль напрямую. Это неправильно», – цитирует Globo выступление Жоржиньо в бразильском подкасте Podpah.



Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, но не прошла отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В стыках команда Роберто Манчини проиграла Северной Македонии 0:1, пропустив решающий гол в компенсированное время.

Кто покинет «Челси» летом 2022 года?