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Дебютные голы Мане и де Лигта помогли «Баварии» разгромить «Ди-Си Юнайтед»

Дебютные голы Мане и де Лигта помогли «Баварии» разгромить «Ди-Си Юнайтед»
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Завершился товарищеский матч, в котором «Ди-Си Юнайтед» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась разгромной победой мюнхенцев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Садион Мане, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Томас Мюлер.

За «Ди-Си Юнайтед» забивали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.

Отметим, Мане и де Лигт забили свои дебютные голы за «Баварию». Они перешли в состав мюнхенского клуба в летнее трансферное окно.

В следующем товарищеском матче «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити». Матч состоится 24 июля. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, в этот же день проведёт матч с «Монреалем».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 июля 2022, четверг. 02:30 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон, США
Окончен
2 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Мане – 5' (пен)   0:2 Забитцер – 12'   0:3 Гнабри – 44'   0:4 де Лигт – 47'   0:5 Зиркзе – 51'   1:5 Симонсен Лехлэнд – 54'   2:5 Ку-Дипьетро – 83'   2:6 Мюллер – 90+2'
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