Дебютные голы Мане и де Лигта помогли «Баварии» разгромить «Ди-Си Юнайтед»

Завершился товарищеский матч, в котором «Ди-Си Юнайтед» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» и завершилась разгромной победой мюнхенцев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Садион Мане, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс де Лигт, Джошуа Зиркзе и Томас Мюлер.

За «Ди-Си Юнайтед» забивали Скейдж Симонсен Лехлэнд и Теодор Ку-Дипьетро.

Отметим, Мане и де Лигт забили свои дебютные голы за «Баварию». Они перешли в состав мюнхенского клуба в летнее трансферное окно.

В следующем товарищеском матче «Бавария» встретится с английским «Манчестер Сити». Матч состоится 24 июля. «Ди-Си Юнайтед», в свою очередь, в этот же день проведёт матч с «Монреалем».