Бернарду Силва прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Сити»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на слухи о его возможном переходе в «ПСЖ» или «Барселону».



«Самое важное сейчас — это подготовка к сезону. Пока я играю в «Ман Сити», всегда буду показывать свою лучшую игру. У меня чудесные отношения с клубом, фанатами, товарищами по команде, я это очень ценю», — приводит слова Бернарду Силвы Sky Sports.

Вместе с «Манчестер Сити» футболист четырежды становился чемпионом Англии. За «горожан» Силва в общей сложности провёл 249 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 50 голевых передач.

Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за € 50 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в € 80 млн.