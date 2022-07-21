Бернарду Силва прокомментировал слухи об уходе из «Манчестер Сити»
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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва отреагировал на слухи о его возможном переходе в «ПСЖ» или «Барселону».
«Самое важное сейчас — это подготовка к сезону. Пока я играю в «Ман Сити», всегда буду показывать свою лучшую игру. У меня чудесные отношения с клубом, фанатами, товарищами по команде, я это очень ценю», — приводит слова Бернарду Силвы Sky Sports.
Вместе с «Манчестер Сити» футболист четырежды становился чемпионом Англии. За «горожан» Силва в общей сложности провёл 249 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 50 голевых передач.
Полузащитник перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за € 50 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в € 80 млн.
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