Бернарду Силва сообщил Гвардиоле, что хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Бернарду Силва проинформировал руководство «горожан» о желании покинуть команду. Он сообщил об этом главному тренеру «Барсы» Хосепу Гвардиоле и своему агенту Жорже Мендешу, утверждает Diario Sport.
«Барселона» заинтересована в приобретении игрока. Но пока переход 27-летнего португальца выглядит маловероятным. Дело в том, что «горожане» не хотят отпускать футболиста. А если клуб решит его продать, то потребует € 100 млн. Но каталонцы не готовы отдавать такую сумму. Они согласны заплатить лишь € 60 млн.
В минувшем сезоне Силва провёл в АПЛ 35 матчей. В них он забил восемь мячей.
Известно о серьёзных проблемах «Барселоны» с финансами. В связи с этим любые приобретения сейчас находятся под вопросом.
24 года в одном клубе — и не надоело! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ:
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