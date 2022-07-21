Леонид Слуцкий поблагодарил Никиту Медведева за профессионализм

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поблагодарил за профессионализм вратаря Никиту Медведева, о переходе которого в «Ростов» было объявлено сегодня.



«Я могу сказать, что ты, Никита, — огромный пример профессионализма и того, как вообще должен быть устроен профессиональный спортсмен.



Ты всегда пытался сплачивать команду. Это второй случай в моей карьере, когда футболист, не играющий в стартовом составе, является лидером команды. Первым был Лёша Березуцкий. Несмотря на то что Никита не так много играл, он был огромным лидером команды, чьё мнение было ключевым.



Последняя воскресная ситуация показала, на мой взгляд, как не просто профессиональный спортсмен, а вообще мужчина должен себя вести. То есть человек знал, что он уже уходит, что уже согласован контракт с другой командой. Возникла сложная форс-мажорная ситуация, в которой нужно было выйти и сыграть. Вышел, сыграл, выручил в сумасшедший момент при счёте 0:0, отыграл на ноль.



Никита для нашей команды, для меня — это потрясающий пример, и могу бесконечно говорить только слова благодарности и пожелать тебе огромной удачи», — сказал Слуцкий в видеоролике в телеграм-канале «Рубина».

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