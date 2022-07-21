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Вратарь Никита Медведев продолжит карьеру в «Ростове»

Вратарь Никита Медведев продолжит карьеру в «Ростове»
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27-летний вратарь «Рубина» Никита Медведев вернулся в «Ростов», сообщает пресс-служба ростовского клуба. Ранее о предстоящем трансфере сообщал «Чемпионат». Ранее Медведев уже выступал за ростовский клуб, где установил рекордную сухую серию.

1 июня Медведев продлил контракт с «Рубином». Голкипер и команда договорились о продлении контракта сроком на три года. Никита пришёл в клуб из Казани в статусе свободного агента в 2020 году. За «Рубин» провёл семь матчей. Его контракт действовал до конца сезона-2021/2022.

В августе 2020 года стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан железнодорожников из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча.

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