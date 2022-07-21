Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду готов пойти на понижение зарплаты на 30%, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед»

Роналду готов пойти на понижение зарплаты на 30%, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Португалец Криштиану Роналду готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в это летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

С такой информацией обращается агент португальца Жорже Мендеш к топ-клубам, потенциально заинтересованным в услугах португальца.

Криштиану, как известно, серьёзно заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в «Атлетико», но сам клуб не готов на этот шаг. В настоящее время «матрасники» не имеют финансовой возможности осуществить трансфер португальца.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус», за который играл до 2021 года. В этом же году португальский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед».

Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

Новость по теме
Журналист Морган: крайне маловероятно, что Роналду ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022