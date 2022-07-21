Роналду готов пойти на понижение зарплаты на 30%, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед»

Португалец Криштиану Роналду готов пойти на 30-процентное сокращение зарплаты, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в это летнее трансферное окно, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
С такой информацией обращается агент португальца Жорже Мендеш к топ-клубам, потенциально заинтересованным в услугах португальца.
Криштиану, как известно, серьёзно заинтересован в возвращении в Испанию и переходе в «Атлетико», но сам клуб не готов на этот шаг. В настоящее время «матрасники» не имеют финансовой возможности осуществить трансфер португальца.
Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, после чего перешёл в «Ювентус», за который играл до 2021 года. В этом же году португальский нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.
- 21 июля 2022
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