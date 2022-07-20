Журналист Морган: крайне маловероятно, что Роналду ещё сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о будущем нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Я определённо думаю, что вероятность того, что Роналду сыграет ещё один матч за «Манчестер Юнайтед», крайне мала. Когда ваша карьера приближается к концу и вы всё ещё хотите выигрывать большие трофеи, вам необходимо хорошо подумать. Получится ли прийти к цели, если я останусь в «Манчестер Юнайтед»?



Думаю, что мысленно он уже покинул команду. Я не собираюсь сообщать, что мы говорили друг другу во время последних встреч, но, как я уже сказал, не думаю, что Роналду ощущает поддержку своих амбиций со стороны «Манчестер Юнайтед». Это не касается тен Хага, Роналду очень уважает его. Это лишь отражение того, в каком положении сейчас находится клуб. Не думаю, что Криштиану там останется. Он может оказаться в весьма неожиданном месте», — приводит слова Моргана talkSPORT.