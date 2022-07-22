Широков назвал уровень Медиалиги невысоким

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков рассказал о своём отношении к Медиалиге. Ранее стало известно, что команды из любительского турнира примут участие в Кубке России.
«Шум у Медиалиги хороший, все хотят там играть, как оказалось. Кому-то нравится, кому-то нет. Полностью матчи не смотрел, тяжело. Мягко говоря, да, уровень невысок. Думать, что ты умеешь играть в футбол и играть в него — это разные вещи. Аплодирую за то, что ребята классно раскручивают лигу, любят футбол и играют в него. Но они не называют это профессиональным футболом и правильно делают.
Там много мата, для детей не очень хорошо. Можно чуть поменьше. Дети смотрят, проецируют на себя слова кумиров — и потом так же начинают. А так всё шумно — перед матчем кричат друг на друга, кто получит. Сейчас команда Камила Гаджиева зайдёт — пойдите, ей крикните, там ребята спортивные, проигрывать не захотят», — цитирует Широкова «РБ Спорт».
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