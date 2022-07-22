ЦСКА продлил контракт c Лукиным на один год

Московский ЦСКА продлил контракт с защитником команды Матвеем Лукиным, сообщает официальный сайт красно-синих. Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Матвей — воспитанник академии ПФК ЦСКА, за которую выступал с пяти лет и долгое время был капитаном команды 2004 года рождения. Регулярно вызывался в юношеские сборные России. С молодежкой красно-синих защитник завоевал два чемпионских титула. С предсезонных сборов в Новогорске работает с первой командой. В прошлом сезоне Лукин играл за молодёжную команду ЦСКА. В Молодёжной футбольной лиге Матвей провёл 16 матчей и отличился четырьмя забитыми мячами.
Во втором туре очередного сезона чемпионата России ЦСКА предстоит сразиться дома с обладателем серебряных медалей прошлого года — «Сочи». Матч состоится в субботу, 23 июля, в 15:00 мск.
- 22 июля 2022
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