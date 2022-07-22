Александр Мостовой — о «Зените»: не пойму их, если второй тур подряд потеряют очки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сойдутся между собой «Зенит» и «Крылья Советов».
«Крылья» первую игру на выезде выиграли у «Оренбурга», особенно неплохо смотрелись во втором тайме. Но я не верю, что «Зенит» второй раз подряд оступится и тем более оступится дома. Мне кажется, что они выйдут на поле сверхзаряженными и сверхмотивированными, чтобы показать — кто в доме хозяин. Если «Зенит» полностью соберется и не будет никаких расслаблений, как это было в матче с «Химками», свои три очка заберут. Конечно, у «Крыльев» будут свои шансы, у них команда задиристая, но питерцы по всем статьям выше и я не пойму их, если они второй тур подряд потеряют очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 22 июля 2022
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