Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа. Об этом сообщает пресс-служб московского клуба.

Поляк выступал за «Динамо» с 2019 года. За московский клуб 23-летний польский хавбек провёл 85 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов. Ранее сообщалось, что что «Фейеноорду» придётся заплатить € 10 млн за трансфер хавбека. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.

Напомним, Себастьян не вернулся в срок в расположение «Динамо». Клуб сообщил, что руководство команды дало поляку дополнительные дни отдыха. Контракт Шиманьского с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года.

«Динамо» по итогам прошлого сезона заняло третье место в Российской Премьер-Лиге.