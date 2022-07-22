«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года

Полузащитники «Зенита» Малком и Клаудиньо продлили контракты с санкт-петербургским клубом. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Сразу после победы над «Крыльями Советов» во втором туре Российской Премьер-Лиги клуб подписал обновлённые соглашения с бразильскими футболистами — Малком продлил контракт с клубом ещё на три года, Клаудиньо — ещё на два. Новые соглашения сторон действуют до конца сезона-2026/2027.

Ранее контракт с питерцами до 2027 года продлил бразильский полузащитник Вендел. Недавно к команде Сергея Семака присоединились ещё два бразильца — вратарь Иван Куарежма и хавбек Густаво Мантуан. Оба игрока перешли в клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды, права на них принадлежат «Коринтиансу».