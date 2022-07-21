«Зенит» продлил контракт с Венделом

«Зенит» продлил контракт с бразильским полузащитником Венделом, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. По условиям нового соглашения футболист будет выступать за сине-бело-голубых до конца сезона-2026/2027.



Вендел перешёл в «Зенит» из португальского «Спортинга» в октябре 2020 года. В 57 матчах за команду бразилец забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Вендел завоевал четыре трофея. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.



«Зенит» является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. В первом туре нынешнего розыгрыша соревнований клуб завершил вничью матч с «Химками» (1:1). Во втором туре команде предстоит встреча с «Крыльями Советов», которые переиграли «Оренбург» (4:2).

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