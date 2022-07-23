Заболотный: очень скучаем по фанатам ЦСКА. Если выбрали бойкот, то мы их поддерживаем

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что футболисты очень скучают по фанатам на трибунах. Он отметил, что не знает, как решить проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. При этом Заболотный отметил, что в клубе полностью поддерживают решение фанатов бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги.



«Как решить проблему с отсутствием болельщиков? Не знаю. Если ребята выбрали бойкот, то мы их полностью поддерживаем. Хочу сказать, что мы очень скучаем по фанатам», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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