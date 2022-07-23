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Заболотный: очень скучаем по фанатам ЦСКА. Если выбрали бойкот, то мы их поддерживаем

Заболотный: очень скучаем по фанатам ЦСКА. Если выбрали бойкот, то мы их поддерживаем
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный заявил, что футболисты очень скучают по фанатам на трибунах. Он отметил, что не знает, как решить проблему с отсутствием болельщиков на трибунах. При этом Заболотный отметил, что в клубе полностью поддерживают решение фанатов бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги.

«Как решить проблему с отсутствием болельщиков? Не знаю. Если ребята выбрали бойкот, то мы их полностью поддерживаем. Хочу сказать, что мы очень скучаем по фанатам», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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