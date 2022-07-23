ЦСКА разгромил «Сочи» благодаря дублю Медины и голу Карраскаля

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.



На 36-й минуте полузащитник Хесус Медина вывел ЦСКА вперёд. Результативную передачу на него оформил партнёр по команде Хорхе Карраскаль. Медина выскочил один на один с вратарём и уверенно реализовал свой момент. На 56-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль отличился с передачи вратаря Игоря Акинфеева. В компенсированное время Медина оформил дубль.



«ЦСКА» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (3) остался на третьей позиции.