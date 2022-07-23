В «Спартаке» ответили, действительно ли неподписание Налдо стало причиной ухода Каттани

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на информацию, согласно которой спортивный директор Лука Каттани ушёл из команды из-за неподписания экс-защитника «Краснодара» Налдо.
«Мы тепло и уважительно попрощались, сказали Луке спасибо, он сказал спасибо клубу. Никаких проблем с расставанием нет — всё спокойно и полюбовно. Чем Лука обосновал своё решение? Он устал. Его уход связывают с неподписанием Налдо? Могу процитировать тренера: «Давайте говорить только о тех футболистах, который есть в «Спартаке». Налдо — не игрок «Спартака». Поэтому больше сказать нечего», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Каттани пришёл в московскую команду в декабре 2021 года, однако ушёл из «Спартака» уже в июле 2022-го.
- 23 июля 2022
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