В «Спартаке» сообщили, почему отказались от идеи добираться до Краснодара на поезде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему клуб предпочёл добраться на матч с «Краснодаром» на самолёте через Ставрополь, а не на поезде.
«Вариантов добираться до Краснодара немного. К сожалению, прямых рейсов нет: не «Спартак» закрывает небо, поэтому исходим из того, что имеем. Вариантов два: либо ехать на поезде примерно сутки, лететь до Ставрополя, а потом уже доехать до Краснодара. Тренерский штаб и руководство клуба выбрали такой вариант, чуть-чуть разбить утомительную дорогу: сначала долететь в Ставрополь, там потренироваться, а после приехать в Краснодар.
Могу отметить несомненный плюс — это то, как нас встретили болельщики в Ставрополе. Мы видели фотографии, видео, куча болельщиков, все пообщались с футболистами. Так что всё нормально», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 23 июля 2022
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