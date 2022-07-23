Артём Дзюба отбил пенальти от вратаря Беленова на тренировке «Рубина»
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Нападающий Артём Дзюба отразил пенальти от вратаря «Рубина» Александра Беленова на тренировке казанской команды. Эпизод опубликован на YouTube-канале «Рубина». Посмотреть фрагмент можно с 4:15.
33-летний Дзюба готовится к сезону в расположении «Рубина», однако в казанской команде заявили, что не будут подписывать с нападающим контракт, а он набирает форму лишь до нахождения новой команды. Контракт российского бомбардира с «Зенитом» истёк 30 июня и не был продлён. За клуб из Санкт-Петербурга Дзюба выступал с 2015 года и несколько раз становился в его составе лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
35-летний Беленов перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Последние пять лет Александр выступал за «Уфу».
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