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Артём Дзюба отбил пенальти от вратаря Беленова на тренировке «Рубина»

Артём Дзюба отбил пенальти от вратаря Беленова на тренировке «Рубина»
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Нападающий Артём Дзюба отразил пенальти от вратаря «Рубина» Александра Беленова на тренировке казанской команды. Эпизод опубликован на YouTube-канале «Рубина». Посмотреть фрагмент можно с 4:15.

33-летний Дзюба готовится к сезону в расположении «Рубина», однако в казанской команде заявили, что не будут подписывать с нападающим контракт, а он набирает форму лишь до нахождения новой команды. Контракт российского бомбардира с «Зенитом» истёк 30 июня и не был продлён. За клуб из Санкт-Петербурга Дзюба выступал с 2015 года и несколько раз становился в его составе лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

35-летний Беленов перешёл в «Рубин» в качестве свободного агента. Последние пять лет Александр выступал за «Уфу».

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