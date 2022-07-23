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Эдуард Сперцян оценил начало нового сезона для «Краснодара»

Эдуард Сперцян оценил начало нового сезона для «Краснодара»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил начало сезона-2022/2023 для своей команды. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «быки» сыграли вничью с «Факелом» (2:2), а затем проиграли «Спартаку» (1:4). Обе встречи для «Краснодара» были домашними.

«Конечно, неудачно начали сезон: 2:2 с «Факелом», 1:4 проиграли «Спартаку». Продолжаем работать, готовиться к следующим матчам», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 23 июля, прошёл матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1. Голы забивали Роман Зобнин (2), Квинси Промес, Сергей Бородин (аг), Сперцян (пен) и Виктор Мозес.

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