«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

Мадридский «Атлетико» может избавиться от нападающего Антуана Гризманна ради трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Times.

По данным источника, «Атлетико» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду. Ранее сообщалось, что португальский нападающий дал согласие на переход в «Атлетико».

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.