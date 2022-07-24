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«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
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Мадридский «Атлетико» может избавиться от нападающего Антуана Гризманна ради трансфера форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает The Times.

По данным источника, «Атлетико» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать контракт с Роналду. Ранее сообщалось, что португальский нападающий дал согласие на переход в «Атлетико».

Гризманн выступает за «Атлетико» с 2021 года, куда перешёл из «Барселоны» на правах аренды. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну.

Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.

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