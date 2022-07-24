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Президент «Урала» Иванов: с «Оренбургом» команда развалилась, бросила играть

Президент «Урала» Иванов: с «Оренбургом» команда развалилась, бросила играть
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об игре команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (0:3).

«Никто же не думал, что Сычевой выйдет и забьёт три. Просто мы развалились. На первой минуте пропустили гол, который не должны были пропускать. И всё, ребята не смогли собраться. Команда бросила играть. Тяжело, жарко, душновато было. Плюс играли вдесятером.

Сычевой забил хорошие голы. Дай бог ему продолжать в том же духе. Нужно следить за тем, как он будет прогрессировать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Сычевой перешёл в «Оренбург» на правах свободного агента летом прошлого года. Два сезона назад нападающий выступал за команду «Крымтеплица».

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