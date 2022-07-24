Петржела: Клаудиньо, Малкома и Вендела могут вызвать в сборную Бразилии на чемпионат мира

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о бразильских футболистах Клаудиньо, Малкоме и Венделе, выступающих в санкт-петербургской команде.

«Если футболисты захотели продлить контракт, то почему нет. Малком, Клаудиньо и Вендел — очень хорошие игроки, сильные. Они смогли принести победу «Зениту» над «Крыльями». Это очень хорошо! Они принесут пользу команде. Их могут вызвать в сборную на чемпионат мира. Не знаю, какая там ситуация, кто будет играть. Все развиваются, но вызывать их могут», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее полузащитники Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом» до конца сезона-2026/2027. Соглашение Вендела с сине-бело-голубыми рассчитано до 2027 года.