Видеообзор победы «Эспаньола» в товарищеском матче с «Лиллем»

Сегодня, 24 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Эспаньол» и «Лилль». Игра прошла на стадионе футбольного центра в Марбелье (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.
На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эспаньола» Хоселу. Через пять минут форвард Хави Пуадо упрочил преимущество испанской команды в счёте.
Ранее «Эспаньол» провёл два товарищеских матча в рамках подготовки к новому розыгрышу Примеры. Каталонцы обыграли французский клуб «Монпелье» со счётом 2:0, а позже сыграли вничью с клубом «Лас-Пальмас» (0:0). До старта сезона «Эспаньол» проведёт товарищеский встречи с «Брайтон энд Хоув Альбион» (30 июля) и «Наполи» (6 августа).
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- 24 июля 2022
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