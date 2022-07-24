Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Эспаньола» в товарищеском матче с «Лиллем»

Видеообзор победы «Эспаньола» в товарищеском матче с «Лиллем»
Комментарии

Сегодня, 24 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились «Эспаньол» и «Лилль». Игра прошла на стадионе футбольного центра в Марбелье (Испания) и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:0.

На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Эспаньола» Хоселу. Через пять минут форвард Хави Пуадо упрочил преимущество испанской команды в счёте.

Ранее «Эспаньол» провёл два товарищеских матча в рамках подготовки к новому розыгрышу Примеры. Каталонцы обыграли французский клуб «Монпелье» со счётом 2:0, а позже сыграли вничью с клубом «Лас-Пальмас» (0:0). До старта сезона «Эспаньол» проведёт товарищеский встречи с «Брайтон энд Хоув Альбион» (30 июля) и «Наполи» (6 августа).

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Легенда «Реала» Рауль отказался от возможности тренировать «Эспаньол»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022