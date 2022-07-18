Легенда «Реала» Рауль отказался от возможности тренировать «Эспаньол»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес мог возглавить «Эспаньол» из Барселоны, однако ответил на подобное предложение отказом. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, 45-летний специалист предпочёл остаться тренером в структуре «Реала».



Рауль провёл в структуре мадридской команды 18 лет в годы игровой карьеры. За 739 матчей Гонсалес отличился 332 раза и отдал 114 результативных передач. С 2010 по 2012 год Рауль выступал за немецкий «Шальке», а позднее — за катарский «Аль-Садд» и клуб МЛС «Нью-Йорк Космос». С лета 2018 года Рауль тренирует в системе «Реала».

В сезоне-2021/2022 «Эспаньол» финишировал на 14-й позиции турнирной таблицы испанской Ла Лиги, набрав в 38 матчах 42 очка.