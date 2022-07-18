Легенда «Реала» Рауль отказался от возможности тренировать «Эспаньол»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Рауль Гонсалес мог возглавить «Эспаньол» из Барселоны, однако ответил на подобное предложение отказом. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, 45-летний специалист предпочёл остаться тренером в структуре «Реала».
Рауль провёл в структуре мадридской команды 18 лет в годы игровой карьеры. За 739 матчей Гонсалес отличился 332 раза и отдал 114 результативных передач. С 2010 по 2012 год Рауль выступал за немецкий «Шальке», а позднее — за катарский «Аль-Садд» и клуб МЛС «Нью-Йорк Космос». С лета 2018 года Рауль тренирует в системе «Реала».
В сезоне-2021/2022 «Эспаньол» финишировал на 14-й позиции турнирной таблицы испанской Ла Лиги, набрав в 38 матчах 42 очка.
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