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Форвард «Шинника» удалился за снятую футболку, празднуя гол на 90+4 минуте

Форвард «Шинника» удалился за снятую футболку, празднуя гол на 90+4 минуте
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Нападающий ярославского «Шинника» Илья Грузнов принёс своей команду волевую победу в игре второго тура Первой лиги с «Акроном» (3:2). 25-летний форвард отличился на 90+4 минуте и на радостях снял с себя футболку, забыв, что у него была жёлтая карточка. Судья Сергей Чебан наградил Грузнова второй жёлтой и удалил с поля.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе ВКонтакте Первой лиги.

Отметим, что «Шинник» проигрывал 0:2 к 11-й минуте матча. Голами у «Акрона» отметились Камиль Гираев и Антон Килин. Грузнов отыграл один мяч на 55-й, а спустя семь минут Андрей Семёнов счёт сравнял. Выстрел Грузнова на 90+4 минуте принёс «Шиннику» победу и первые набранные очки в сезоне-2021/2022.

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