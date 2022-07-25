Форвард «Шинника» удалился за снятую футболку, празднуя гол на 90+4 минуте
Поделиться
Нападающий ярославского «Шинника» Илья Грузнов принёс своей команду волевую победу в игре второго тура Первой лиги с «Акроном» (3:2). 25-летний форвард отличился на 90+4 минуте и на радостях снял с себя футболку, забыв, что у него была жёлтая карточка. Судья Сергей Чебан наградил Грузнова второй жёлтой и удалил с поля.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе ВКонтакте Первой лиги.
Отметим, что «Шинник» проигрывал 0:2 к 11-й минуте матча. Голами у «Акрона» отметились Камиль Гираев и Антон Килин. Грузнов отыграл один мяч на 55-й, а спустя семь минут Андрей Семёнов счёт сравнял. Выстрел Грузнова на 90+4 минуте принёс «Шиннику» победу и первые набранные очки в сезоне-2021/2022.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
10:49
-
10:43
-
10:43
-
10:39
-
10:34
-
10:17
-
10:12
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
09:12
-
08:57
-
08:45
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:16
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
07:04
-
07:02
-
06:54
-
06:39
-
06:37
-
06:17
Партнерский контент