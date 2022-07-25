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«Ювентус» рассматривает Марсьяля в качестве альтернативы Морате

«Ювентус» рассматривает Марсьяля в качестве альтернативы Морате
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Туринский «Ювентус» рассматривает нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля в качестве альтернативы форварду команды Альваро Морате, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

26-летний футболист входит в планы «Манчестер Юнайтед», так как остаётся неопределенность относительно будущего форварда манкунианцев Криштиану Роналду в клубе. Однако «Ювентус» следит за развитием ситуации. У Марсьяля схожие с Моратой технические характеристики, что нравится тренеру «старой синьоры» Массимилиано Аллегри. Более молодой возраст является преимуществом француза, однако Антони нужно будет время, чтобы адаптироваться к команде и чемпионату.

Французский нападающий в прошлом сезоне провёл восемь матчей за манкунианцев, отметившись одним забитым мячом. В аренде за «Севилью» форвард сыграл девять матчей, отметившись одной результативной передачей.

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